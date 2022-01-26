Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
В среду, 26 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -9... -14 градусов. В Казани ожидается от -10 до -12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -11 до -14 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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