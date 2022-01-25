В Казани на карантин отправили 26 классов в 16 школах

В Казани в 16 школах отправили 26 классов на карантин из-за роста заболеваемости. Об этом заявили в управлении образования.

Классы уходят на дистант на одну неделю. Школы при этом целиком не закрываются. Классы сменяют друг друга: где-то карантин заканчивается, а где-то начинается, передают «Вести Татарстан».

Фото: Максим Платонов (архив)

В минувшее воскресенье главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил о поступлении в республику первой партии вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Прививать будут по желанию.

Татьяна Леухина