Источник: клубы КХЛ готовы доиграть еще по три матча регулярного чемпионата. Против только ЦСКА

Хоккейный журналист и инсайдер Алексей Шевченко в своем телеграм-канале поделился информацией, что Континентальная хоккейная лига почти пришла к единогласному решению о продолжении остановленного чемпионата. По его словам, команды готовы сыграть еще по три игры.

«Ура. Новости КХЛ. Все клубы лиги проголосовали за то, чтобы провести еще по три матча, а в плей-офф попадали по проценту набранных очков. Однако Есмантович утверждает, что согласовал с Мишустиным (!!!) схему, что чемпионат останавливается на 45 играх. То есть все должны сыграть не больше 45 игр», — написал в своем телеграм-канале Derzhi Алексей Шевченко.

Напомним, КХЛ решила приостановить сезон из-за вспышек эпидемии коронавируса в восьми командах лиги. Положительные тесты были в стане ЦСКА, «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», «Ак Барса», «Спартака», «Витязя», рижского «Динамо» и «Торпедо». Регулярный чемпионат остановился с 15 января и не возобновился до сих пор.