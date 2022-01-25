Сбер создал «Детектор будущего» для молодежи в честь Дня студента

Сбер поздравляет молодежь с Днем студента. В честь праздника был создан «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру. Также на сайте проекта представлены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера и серия образовательных курсов по навыкам будущего.

Детектор будущего

Выбор профессии — процесс, который может продолжаться всю жизнь, и для студентов вопрос выбора может быть актуален не меньше, чем для школьников. Нет ничего страшного в том, чтобы все еще выбирать, в то время как уже осваиваешь какую-то специальность.

На странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять простых игр, соответствующих направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу.

Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлен или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.

Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.

Образовательные программы и конкурсы для студентов

На лендинге проекта «Детектор будущего» бесплатно доступны лучшие образовательные программы от Сбера и партнеров, которые будут полезны для студентов, а именно:

курс от Сбера и Google «Как заработать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых»;

лекции на тему «Тренды будущего» в вузах по всей стране — от Владивостока до Калининграда — прочтут топ-менеджеры банка. Встречи со студентами пройдут в различных форматах более чем в 300 вузах страны для более чем 50 000 учащихся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Проведение лекций в честь Дня студента уже стало доброй традицией и каждый год собирает все большую аудиторию слушателей. В Москве перед учащимися в онлайн-формате выступит заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев. Он расскажет об управлении финансами и способах защиты своих накоплений;

серия лекций образовательного проекта «Карьера будущего», где эксперты Сбера, СберУниверситета и HR-специалисты сервиса Работа.ру расскажут, как успешно построить свою карьеру сегодня

онлайн-курс по Data Science от Академии искусственного интеллекта, где можно прокачать свои навыки с нуля до возможности принимать участие в соревнованиях по ML;

бесплатный курс от студенческого акселератора SberStudent, который научит молодых людей думать как предприниматели: находить перспективные идеи и доводить их до первых бизнес-результатов под руководством опытных наставников. Победители акселератора получают гранты на развитие своих стартапов;

прием заявок на конкурс «Давай научим!», организованный СберОбразованием совместно с ведущими российскими вузами России: МГПУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, Университетом ИТМО и УрФУ. До 20 февраля 2022 года студенты и аспиранты российских высших учебных заведений могут предложить оригинальные концепции образовательных курсов по тематике навыков XXI века (цифровые компетенции, финансовая грамотность и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Авторы лучших концепций получат профессиональную помощь в оформлении и запуске своих проектов, а также смогут разместить курс на образовательном маркетплейсе от СберОбразования и делиться своими знаниями.

Специальные предложения от экосистемы Сбера

В честь праздника Сбер дарит эксклюзивные предложения для студентов от компаний экосистемы.

Промокод на 500 руб. на первый заказ от 1500 рублей от СберМегаМаркета.

Подписка для молодежи за один рубль на три месяца от СберПрайма.

Скидка 300 рублей при первом заказе от 500 рублей от Самоката.

50% скидка на три месяца связи на тарифе «Стартовый+» от Сбермобайла.

Промокод на скидку 250 руб. на первый заказ при покупке от 1500 руб. Выдается при прохождении игры «Беги, сборщик, беги» от СберМаркета.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— День студента — один из моих любимых праздников. Хотя сам я давно не студент, я помню это ощущение, когда перед тобой открыты все двери и ты можешь выбрать любой путь для дальнейшего саморазвития. Мы в Сбере с энтузиазмом придумываем и создаем новые возможности для самореализации молодых людей. Это касается и образовательных кредитов, и различных акселераторов, и наших образовательных программ, большинство из которых помогают осваивать востребованные профессии будущего. В частности, у Сбера 11 программ по машинному обучению и Data Science в десяти вузах страны и 20 программ по разработке в 13 вузах. Мы рады, что можем делиться своим опытом с молодежью и помогать ей достигать своих жизненных целей.

Возрастное ограничение: 12+

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»