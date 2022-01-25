«Главтатдортранс» получил 26 новых служебных автомобилей
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония передачи 26 автомобилей дорожного контроля специалистам ГКУ «Главтатдортранс». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Мероприятие прошло на площадке перед культурным центром «Сайдаш» в рамках итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что за последние годы в республике сделано очень много для развития дорожной инфраструктуры. Он выразил надежду, что новые машины позволят повысить мобильность и эффективность работы «Главтатдортранса».
В декабре прошлого года 23 медучреждениям Казани передали 37 автомобилей Lada Largus. Ключи от них также передал президент Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония проходила на площади у здания Госсовета республики.
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