«Главтатдортранс» получил 26 новых служебных автомобилей

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония передачи 26 автомобилей дорожного контроля специалистам ГКУ «Главтатдортранс». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Мероприятие прошло на площадке перед культурным центром «Сайдаш» в рамках итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что за последние годы в республике сделано очень много для развития дорожной инфраструктуры. Он выразил надежду, что новые машины позволят повысить мобильность и эффективность работы «Главтатдортранса».



Фото:tatarstan.ru

В декабре прошлого года 23 медучреждениям Казани передали 37 автомобилей Lada Largus. Ключи от них также передал президент Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония проходила на площади у здания Госсовета республики.

Дарья Акимова