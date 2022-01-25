В 2021 году в Казани снесли 451 незаконно установленный торговый объект

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В течение 2021 года в Казани был демонтирован 451 незаконно установленный нестационарный торговый объект. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

По словам замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, 151 объект вывезен на базу хранения, а еще около 200 остаются на территории жилых многоквартирных домов. В этом году планируется демонтировать еще около 200 таких объектов.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал поскорее решить вопрос сноса незаконно установленных ларьков. По его мнению, их владельцы обычно не следят за чистотой рядом со своими торговыми точками, а жители соседних домов начинают жаловаться на антисанитарные условия. Также продукция не проходит проверку на качество и безопасность. Помимо этого, хозяева точек часто незаконно подключаются к сетям жилых домов и не оплачивают использованное электричество. Счета за него приходят жильцам.

Фото: Максим Платонов

Ранее стало известно, что казанский предприниматель требует с исполкома 7,1 млн рублей за снесенные в конце декабря 2016 года 19 торговых павильонов на улице Короленко. Их местные жители еще называли мини-рынком «Океан». Они были установлены в декабре 2009 года, а потом признаны незаконными.

Дарья Акимова