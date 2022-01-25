Водителя, прокатившего человека на крыше троллейбуса в Казани, лишили премии, кондуктора — уволили

Фото: скриншот видео

В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали информацию о том, что водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора с человеком на крыше. Видео появилось в соцсетях. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что на крыше находился кондуктор.

В ходе проверки были установлены водитель и кондуктор троллейбуса. Первого за нарушение ПДД, должностных инструкций и правил технической безопасности лишили всех видов премии. Что касается кондуктора, то его уволили за неоднократное нарушение должностных инструкций и правил безопасности.

С остальными водителями и кондукторами провели дополнительный инструктаж о недопущении подобных нарушений.