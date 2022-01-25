Мать одной из убитых сестер в Тукаевском районе РТ рассказала о предполагаемом виновнике трагедии

Фото: соцсети

Гульназ Сабашникова, мать одной из убитых девушек в селе Мелекес Тукаевского района Татарстана, рассказала «Реальному времени», что 25-летний Тимур Прохоров — муж двоюродной сестры ее дочери — был как старший брат и опора, «на него всегда можно было положиться». Именно он подозревается в совершении преступления.



— Я как мама ничего плохого не могу сказать. Для меня они остались любимыми, — рассказала Гульназ Сабашникова.

По ее словам, девушки общались с детства и были очень дружны, всегда друг друга поддерживали. Ее дочь помогала своей двоюродной сестре со свадьбой.

Фото: соцсети

Трагедия, напомним, произошла спустя несколько дней после бракосочетания. По версии следствия, сотрудница массажного салона обвинила 25-летнего молодожена в изнасиловании, после чего тот отправился домой и с помощью ножа нанес не менее пяти ударов 20-летней супруге и не менее двух ее 17-летней двоюродной сестре. В итоге обе скончались на месте. В тот же день предполагаемого убийцу нашли застреленным в его машине «Лада Гранта» в Елабужском районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности трагедии — в материале «Реального времени».

