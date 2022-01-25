Мать одной из убитых сестер в Тукаевском районе РТ рассказала о предполагаемом виновнике трагедии
Гульназ Сабашникова, мать одной из убитых девушек в селе Мелекес Тукаевского района Татарстана, рассказала «Реальному времени», что 25-летний Тимур Прохоров — муж двоюродной сестры ее дочери — был как старший брат и опора, «на него всегда можно было положиться». Именно он подозревается в совершении преступления.
— Я как мама ничего плохого не могу сказать. Для меня они остались любимыми, — рассказала Гульназ Сабашникова.
По ее словам, девушки общались с детства и были очень дружны, всегда друг друга поддерживали. Ее дочь помогала своей двоюродной сестре со свадьбой.
Трагедия, напомним, произошла спустя несколько дней после бракосочетания. По версии следствия, сотрудница массажного салона обвинила 25-летнего молодожена в изнасиловании, после чего тот отправился домой и с помощью ножа нанес не менее пяти ударов 20-летней супруге и не менее двух ее 17-летней двоюродной сестре. В итоге обе скончались на месте. В тот же день предполагаемого убийцу нашли застреленным в его машине «Лада Гранта» в Елабужском районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности трагедии — в материале «Реального времени».
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