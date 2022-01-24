Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» выиграли 13-й матч подряд — видео
Вчера казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Таким образом, волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли 13-й матч подряд. Они находятся на 1-м месте в турнирной таблице.
Следующая игра пройдет на выезде против калининградского «Локомотива».
19 января казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло французское «Безье» со счетом 3:0. Все подробности матча — в репортаже «Реального времени».
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