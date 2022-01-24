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Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» выиграли 13-й матч подряд — видео

22:59, 24.01.2022 1
Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» выиграли 13-й матч подряд — видео
Фото: dinamo-kazan.com

Вчера казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Таким образом, волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли 13-й матч подряд. Они находятся на 1-м месте в турнирной таблице.

Следующая игра пройдет на выезде против калининградского «Локомотива».

19 января казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло французское «Безье» со счетом 3:0. Все подробности матча — в репортаже «Реального времени».

СпортВолейбол Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 24 янв
    Молодцы девчонки успехов и здоровья !!!
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