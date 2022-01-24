Боррель: ЕС будет продолжать диалог с Россией, несмотря на то, что риторика Москвы не внушает доверия
Евросоюз продолжит дипломатические усилия по диалогу с Россией. Об этом заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД.
— Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия, — приводит «РИА Новости» его слова.
Боррель добавил, что главы МИД ЕС согласились не эвакуировать сотрудников с Украины.
Сегодня НАТО направило дополнительные силы в Восточную Европу. Причиной стала ситуация вокруг Украины — якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этом государстве и вокруг него.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле не исключают возможной провокации со стороны Украины в Донбассе. Российские власти считают, что там готовятся к наступательным действиям.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым