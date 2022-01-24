В Кремле заявили, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом на мировых рынках. Об этом сообщает RT.

По его словам, российские рынки напрямую связаны с мировыми, а такое состояние вызвано реакцией на сложившуюся ситуацию в мире. Представитель Кремля отметил, что выход из этого состояния зависит от действий «наших оппонентов».

Ранее сообщалось, что долларовый индекс РТС опустился более чем на 8% — ниже уровня 1300 впервые с 1 декабря 2020 года. Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2021 года и составил 78 рублей 6 копеек, а евро достиг 89,14 рубля.



Максим Кокунин