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В 2021 году в Нижнекамском районе РТ произошло более 1,1 тысячи преступлений

10:53, 24.01.2022
В 2021 году в Нижнекамском районе РТ произошло более 1,1 тысячи преступлений
Фото: e-nkama.ru

В 2021 году в Нижнекамском районе Татарстана расследовали и направили в суд уголовные дела в отношении 926 лиц, совершивших 1 182 преступления. Об этом сообщил начальник Управления МВД по Нижнекамскому району Айдар Фасхутдинов.

В прошлом году за совершение тяжких наркопреступлений к уголовной ответственности привлекли 60 лиц, также пресечена деятельность двух наркопритонов. Кроме того, в 2021 году сотрудники полиции разыскали 54 преступника и нашли 28 без вести пропавших людей.

Фото: e-nkama.ru

Помимо прочего, с помощью системы «Безопасный город» полицейские раскрыли 165 преступлений и пресекли 1 270 административных правонарушений, сообщается на официальном сайте района.

По данным МВД России, в целом в Татарстане за 2021 год зарегистрировали 51 933 преступления. Их количество сократилось на 3,6%.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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