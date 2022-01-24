Утром на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Фото: Максим Платонов

Этим утром на дорогах Казани образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты» появившиеся пробки оцениваются в 7 баллов.

Движение затруднено в различных частях города. Заторы образовались на улицах Тукая, Даурской, Ершова, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Аграрной, Фучика, Зорге, Технической, Мира и др.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются на проспектах Победы, Универсиады и Ибрагимова, на Мамадышском и Сибирском трактах. Кроме того, движение затруднено на улицах Копылова, Восстания, Чуйкова, Сибгата Хакима, Декабристов, Гвардейской, Ленинградской, Минской, Ломжинской и др.

По прогнозам синоптиков, сегодня на дорогах ожидается гололедица.

Диана Жиленкова