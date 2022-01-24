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Сегодня в Татарстане прогнозируется снег и до -12 градусов

05:25, 24.01.2022
Сегодня в Татарстане прогнозируется снег и до -12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 24 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -7... -12 градусов. В Казани ожидается от -7 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -9 до -12 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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