В Казани засняли на видео «парад» снегоуборочных машин перед зданием Госсовета РТ

В Казани засняли на видео, как шесть снегоуборочных машин катаются по кругу перед зданием Госсовета. Ролик опубликовали в социальных сетях.

Некоторые пошутили про то, что машины устроили «пикет» перед зданием республиканского кабмина. Другие пользователи обратили внимание на то, что пока шесть снегоуборочных машин нарезают круги в центре, во дворах образовалась снежная каша.

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором один из снегоуборщиков решил заблокировать грудой снега автомобиль, который мешал уборке.

