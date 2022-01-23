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В Казани снегоуборочная машина заблокировала автомобиль грудой снега

13:44, 23.01.2022 2
В Казани снегоуборочная машина заблокировала автомобиль грудой снега
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани один из снегоуборщиков решил заблокировать грудой снега автомобиль, который мешал уборке. Видео попало в социальные сети.

Пользователи напомнили о случае в Зеленограде, где произошел подобный инцидент. Автовладельцев призвали задуматься, оставлять ли машину на обочине в ночное время.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов усилить контроль за уборкой снега. По его словам, количество жалоб от жителей республики в социальных сетях увеличилось в пять раз, более половины из них приходится на уборку снега. Часто обращения приходятся на такие большие города, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и др.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:21
    Бедолага)))
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  • Анонимно 14:21
    А снегоуборщик не видит что ли что творит
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