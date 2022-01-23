В Казани снегоуборочная машина заблокировала автомобиль грудой снега
В Казани один из снегоуборщиков решил заблокировать грудой снега автомобиль, который мешал уборке. Видео попало в социальные сети.
Пользователи напомнили о случае в Зеленограде, где произошел подобный инцидент. Автовладельцев призвали задуматься, оставлять ли машину на обочине в ночное время.
Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов усилить контроль за уборкой снега. По его словам, количество жалоб от жителей республики в социальных сетях увеличилось в пять раз, более половины из них приходится на уборку снега. Часто обращения приходятся на такие большие города, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и др.
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