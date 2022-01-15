Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира

Российская сборная по биатлону заняла заняла первое место в эстафете среди мужчин на шестом этапе Кубка мира в немецком городе Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В составе команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Они прошли дистанцию 4 на 7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды.

Второе место получила сборная Германии, третье — команда из Белоруссии.

В начале января россиянин Александр Логинов стал первым на спринтерской гонке пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Дарья Акимова