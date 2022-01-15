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Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира

17:59, 15.01.2022
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира
Фото: vk.com/russianbiathlon

Российская сборная по биатлону заняла заняла первое место в эстафете среди мужчин на шестом этапе Кубка мира в немецком городе Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В составе команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Они прошли дистанцию 4 на 7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды.

Второе место получила сборная Германии, третье — команда из Белоруссии.

В начале января россиянин Александр Логинов стал первым на спринтерской гонке пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Дарья Акимова
Спорт

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