В Татарстане на обслуживание средств защиты зданий судов выделят 10 млн рублей

Фото: realnoevremya,ru (архив)

Управление Судебного департамента в Татарстана объявило тендер на оказание услуг по обслуживанию технических систем и средств защиты зданий районных (городских) судов республики. Начальная цена договора — 10 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

В перечень работ входят внешний осмотр, проверка контактных соединений, надежности крепления и срабатывания контактов, контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и др. Оказать услугу необходимо до 31 декабря 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 31 января. Победителя объявят по итогам электронного аукциона, который состоится 1 февраля.

В прошлом месяце сообщалось, что на техническое и сервисное обслуживание оборудования на казанском футбольном стадионе «Ак Барс Арена» потратят почти 7,4 миллиона рублей. Оказывать услугу необходимо в течение 2022 года.



Диана Жиленкова