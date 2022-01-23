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В Набережных Челнах на ремонт Шишкинского бульвара выделят 4,5 млн рублей

13:15, 23.01.2022
В Набережных Челнах на ремонт Шишкинского бульвара выделят 4,5 млн рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

ОАО «Горзеленхоз» объявило тендер на ремонт Шишкинского бульвара в Набережных Челнах. Начальная цена договора — 4,5 млн рублей. Источником финансирования являются средства предприятия.

В перечень работ входят разборка покрытий полов и обшивки, огрунтовка металлических поверхностей, окраска, устройство покрытий, обшивка каркасных стен, обработка деревянных конструкций и др. Услугу необходимо оказать до 30 апреля 2022 года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 31 января. Победителя объявят по итогам электронного аукциона, который состоится 1 февраля.

В прошлом месяце стало известно, что в Татарстане на ремонт участков дороги Казань — Шемордан выделят 78,1 млн рублей. Заказчиком выступает «Главтатдортранс».

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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