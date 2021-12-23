В Татарстане на ремонт участков дороги Казань — Шемордан выделят 78,1 млн рублей
В Татарстане объявили тендер на выполнение работ по программе, направленной на ремонт автомобильных дорог регионального значения. Начальная цена договора — 78,1 млн рублей. Заказчиком выступает «Главтатдортранс».
Исполнителю необходимо обеспечить ремонт участков дороги Казань — Шемордан общей протяженностью 3,8 км. Работы необходимо выполнить до 23 августа 2022 года. Заявку на участие можно подать до 21 января 2022 года.
На прошлой неделе сообщалось, что АО «ДСК «Автобан» выиграло тендер на разработку проектной документации участка автодороги Казань — Екатеринбург в Свердловской области. Стоимость контракта — 577 млн рублей.
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