В Татарстане на ремонт участков дороги Казань — Шемордан выделят 78,1 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане объявили тендер на выполнение работ по программе, направленной на ремонт автомобильных дорог регионального значения. Начальная цена договора — 78,1 млн рублей. Заказчиком выступает «Главтатдортранс».

Исполнителю необходимо обеспечить ремонт участков дороги Казань — Шемордан общей протяженностью 3,8 км. Работы необходимо выполнить до 23 августа 2022 года. Заявку на участие можно подать до 21 января 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что АО «ДСК «Автобан» выиграло тендер на разработку проектной документации участка автодороги Казань — Екатеринбург в Свердловской области. Стоимость контракта — 577 млн рублей.

Диана Жиленкова