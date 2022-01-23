Исследование: после праздников казанцы решили привести себя в форму с помощью домашних тренировок и сноуборда

Фото: Максим Платонов (архив)

Новогодние застолья обернулись для некоторых жителей Казани лишними килограммами. Чаще всего горожане решают приводить себя в форму с помощью домашних тренировок и сноуборда. Об этом «Реальному времени» сообщили эксперты сервиса «Авито.Услуги».

Например, с начала месяца спрос на домашние онлайн тренировки вырос на 121%. Средняя цена за одно занятие поднялась на 25% и составила 1 тысячу рублей. В стоимость также входят консультация с тренером и подбор индивидуальной программы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также жители столицы Татарстана стали активно пользоваться прокатом сноуборда. Кроме того, оказались популярными и индивидуальные занятия с инструктором. С начала января спрос на аренду сноубордов поднялся на 79%. Средняя стоимость составила 1,3 тысячи рублей.

Сегодня в службе исследований hh.ru рассказали, что 50% жителей республики не хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть от работы. Чаще всего о более продолжительных выходных мечтают представители науки и образования (60%) и специалисты по управлению персоналом (58%).



Диана Жиленкова