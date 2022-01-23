Игнатьев поделился подробностями инцидента в красноярском клубе

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев поделился подробностями инцидента в красноярском клубе. По его словам, во время отдыха его друг решил взять коктейль у барной стойки, однако бармен не замечал посетителя.

— Мой друг свистнул ему, чтобы обратить на себя внимание. Бармен подошел, налил ему, и все. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена, — передает слова Игнатьева «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что в тот момент просто стоял рядом. Охранники взяли его за руки и стали выводить. Затем конфликт разрешился и компания продолжила отдых в клубе.

В начале января Игнатьев был заснят в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в красноярском ночном клубе. Сербский нападающий Джордже Деспотович отметился скандалом в комментариях в официальном аккаунте «Рубина» в Instagram.

Диана Жиленкова