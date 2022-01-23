Эксперт: в ближайшем будущем в России могут выявлять более 400 тысяч новых заражений COVID-19 ежесуточно

Фото: Максим Платонов

В ближайшие две недели Россия может опередить показатели Франции по заболеваемости COVID-19, где сейчас ежесуточно выявляют более 400 тысяч новых зараженных. Таким мнением поделился основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, для России прогноз в 100-200 тысяч новых заболевших в сутки — средний и не самый пессимистичный. В новую волну количество зараженных превзойдет все предыдущие показатели. Исаев отметил, что российское государство не подготовлено к этой волне.

Фото: Максим Платонов

Эксперт отметил, что причинами для этого являются недоверие населения к здравоохранению в стране, неэффективность медицинской пропаганды и др., передает ТАСС.

Вчера правительство РФ утвердило меры для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон». Например, Минздраву совместно с Минцифры поручено до 24 января доработать нормативы по количеству операторов на линии 122, а Федеральной антимонопольной службе — проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование.

Диана Жиленкова