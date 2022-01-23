Исследование: в среднем россияне потратили на новогодние поездки до 50 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Жители России, которые отправлялись в путешествия на новогодние праздники, в среднем потратили на них от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис для путешествий OneTwoTrip по результатам опроса.

23,8% опрошенных потратили на поездку 50—100 тысяч рублей, 19% — до 25 тысяч. Наиболее дорогое путешествие организовали 4,7% респондентов. Они потратили на него более 200 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

68% опрошенных не уезжали за пределы страны, а 32% решили отдохнуть за границей, передает RT со ссылкой на исследование.

Недавно аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» сообщили, что больше половины (54%) новогодних поездок жителей Казани оказались длиннее официальных праздничных дней. В новогодние праздники казанцы продлевали каникулы в среднем до двух недель.



Диана Жиленкова