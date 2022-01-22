В Татарстане проходят Всероссийские ледовые гонки — видео

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В Татарстане с 21 по 23 января на обновленной трассе села Усады Высокогорского района пройдут Всероссийские ледовые гонки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Более 45 спортсменов соревновнуются в следующих дисциплинах: «1600», «1400», «свободный» и IRJ Academy. Длина трассы составляет 1 150 метров, ширина — 10—20 метров. Победителей соревнований определят завтра.

Татьяна Леухина