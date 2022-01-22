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В ЗАГСах Ростовской области разрешили громко смеяться

15:35, 22.01.2022
В ЗАГСах Ростовской области разрешили громко смеяться
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Ростовской области сняли резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания. Об этом заявили в пресс-службе управления ЗАГС региона.

Из документа о порядке проведения церемоний исключили формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. В исправленном варианте во время церемонии запрещается громко разговаривать и совершать «иные действия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник на областном портале правовой информации появился документ о правилах поведения во время росписи в ЗАГСах. Также в них прописали запреты на перемещения по залу, еду, употребление спиртного, перестановки мебели или предметов декора.

Татьяна Леухина
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