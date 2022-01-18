В Ростовской области запретили смеяться на бракосочетаниях

В Ростовской области запретили смеяться на церемониях бракосочетания. Документ появился на областном портале правовой информации.



«При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускаются <...> громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», — приводится в тексте документа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на церемонии бракосочетании запрещается: перемещаться по залу, есть, употреблять спиртное, переставлять мебель или предметы декора, совершать любые действия, которые могут повлиять на график проведения церемоний или нанести материальный ущерб.



Недавно на российских сайтах начали появляться объявления о продаже «красивой» регистрации брака — на 2 февраля 2022 года. Такое сообщение опубликовали и жители Казани.



Татьяна Леухина