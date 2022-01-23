Онищенко заявил о неэффективности ингаляций водкой против «омикрона»

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил эффективность ингаляций водкой против штамма «омикрон». По его словам, это лишь глупая и неудачная шутка.

— Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку. Единственное, что мы с вами должны делать, убеждать людей в вакцинации, ревакцинации, кому положено, и соблюдении тех необременительных мер, о которых мы с вами уже второй год подряд неоднократно напоминали нашим людям, — передает слова Онищенко «Газета.ру».

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников сообщил, что с помощью водки можно противостоять штамму «омикрон». По его словам, вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водки и подышать.

Диана Жиленкова