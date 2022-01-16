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В Казани спасатели вытащили парня из вентиляционной шахты

12:23, 16.01.2022
В Казани спасатели вытащили парня из вентиляционной шахты
Фото: МЧС по РТ

В Казани вечером 15 января спасатели извлекли из шахты молодого человека 19 лет, сообщает МЧС по Татарстану.

Спецслужбы выехали к по адресу проспект Ильгама Шакирова, 5 А. Молодой человек застрял в подъезде на 17 этаже. Спасатели вытащили его из вентиляционной шахты спасатели с помощью слесарного инструмента, после чего передали сотрудникам МВД.

Как напомнили в МВД, исследование подобных инженерных сооружений — опасно. В большинстве случаев они не предназначены для пребывания в них людей без специального оборудования и средств защиты. К тому же, как правило, для этого необходимо знать технику безопасности, индивидуальную для каждого сооружения.

Фото: МЧС по РТ

В Кировском районе Казани на улице Дренажная, 9 ночью 16 января произошел пожар, погиб мужчина.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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