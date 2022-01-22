МВД уточнило обстоятельства ДТП в Казани, в котором погибла пенсионерка

Фото: Максим Платонов (архив)

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего этим утром в Казани. Как уточнили в МВД по Татарстану, пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из троллейбуса. Водитель не заметил этого, протащил ее несколько метров и продолжил движение.

Все произошло около дома №4 по улице Кулагина. Пенсионерке, скончавшейся на месте происшествия, было около 70 лет. Водитель троллейбуса вернулся к месту ДТП. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

Изначально предполагалось, что пожилую женщину сбил автомобиль.



Вчера в городе 69-летняя водитель автомобиля Volkswagen сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе напротив дома 73 по улице Короленко. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Диана Жиленкова