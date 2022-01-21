В Казани иномарка сбила 16-летнюю девушку
В Казани 69-летняя водитель автомобиля «Фольксваген» сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе напротив дома №73 по улице Короленко, сообщили в ГИБДД по Казани.
69-летняя водитель иномарки двигалась со стороны улицы Чуйкова в направлении улицы Волгоградская. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.
Вчера в Казани утром на улице Ершова произошло ДТП — в 6 утра автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. Подробностями случившегося с «Реальным временем» поделился очевидец, который в то же время ехал в сторону Сибирского тракта. Он считает, что аварии можно было избежать, если бы водитель иномарки не вела себя агрессивно.
комментарии