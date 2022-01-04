В Иннополисе потребность в жилье составляет более 7 тысяч квартир

В Иннополисе предстоящая потребность в жилье до 2025 года составляет более 7 тысяч квартир. Об этом рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Сейчас параллельно строятся жилье и два технопарка. Завершить их планируется в конце 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в городе практически завершили строительство кварталов из таунхаусов, ведется заселение. Жилье получают те, кто работает и проживает в Иннополисе больше года. В их числе — преподаватели, сотрудники университета, исследователи, руководители ИТ-компаний, ведущие специалисты ИТ-компаний, пишет ТАСС.

В сентябре прошлого года Шайхутдинов сообщал о планах увеличить количество проживающих в Иннополисе человек более чем в два раза за 5 лет. По последним данным, в городе проживают 5 тыс. человек и работают 245 IT-компаний.



Татьяна Леухина