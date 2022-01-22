Эксперт: иммунитет после перенесенного «омикрона» слабо защищает от «дельты»

Фото: Максим Платонов

Антитела, сформировавшиеся после перенесенного штамма «дельта», могут эффективно защищать и от «омикрона». Однако то же самое нельзя сказать в обратной ситуации. Об этом заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт рассказал, что иммунитет после перенесенного «омикрона» слабо защищает от других штаммов коронавируса. По словам Исаева, это говорит о том, что новый вариант инфекции не станет спасением и концом пандемии, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что порядка 5% населения заболевает коронавирусом повторно. Это касается людей с ослабленным здоровьем, иммунитетом или тех, у кого не сформировалась защита от инфекции.

Диана Жиленкова