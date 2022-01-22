Почти треть россиян полностью отказались от наличных

Почти треть (29%) россиян полностью отказались от использования наличных, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной платежной системы Visa.



В целом эта цифра больше, чем по миру — 16%. В ближайшее десятилетие готовы полностью отказаться от наличных 83% участников исследования.

Чаще платить безналичными в этом году готовы 35% россиян, 36% респондентов отказались от покупок в магазинах, в которых нельзя расплатиться картой. Всего более 56% покупок жителей России за последний месяц были оплачены именно безналичными. Во многом это связано с тем, что привычка платить за товары и услуги банковской картой появилась у 39% опрошенных.

Почти треть (30%) владельцев малого и среднего бизнеcа (МСБ) уже полностью перешли на безналичный расчет.

Фото: realnoevremya.ru

Только в Татарстане за 9 месяцев 2021 года доля безналичных платежей составила 94% по количеству и 45% по сумме. Всего за 9 месяцев 2021 года татарстанцы совершили 658,6 млн операций банковскими картами. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Маргарита Головатенко