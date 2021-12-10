Татарстанцы за девять месяцев потратили более 458 млрд рублей безналичными

Доля безналичных платежей в Татарстане за девять месяцев 2021 года составила 94% по количеству и 45% по сумме, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Всего в этом году за девять месяцев татарстанцы совершили 658,6 млн операций банковскими картами. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма безналичных платежей выросла на 13,2%, составив 457,7 млрд рублей. Так, жители республики за указанный период совершили в 15 раз больше операций по оплате картами товаров и услуг, чем по снятию наличных.

Как отметил управляющий Отделением — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин, на востребованность безналичных расчетов повлияло в том числе развитие Системы быстрых платежей (СБП).

В Татарстане развивается платежная инфраструктура: на 1 октября 2021 года в организациях торговли и услуг республики установили 93 тысячи электронных терминалов, что на 4% больше, чем годом ранее. Число платежных карт выросло на 10% — до 8,6 млн.

Фото: pixabay.com

Сумма сбережений татарстанцев на банковских счетах достигла 703 млрд рублей.

Маргарита Головатенко