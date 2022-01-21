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Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности дипмиссий

20:50, 21.01.2022
Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности дипмиссий
Фото: pixabay.com

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности диппредставительств двух стран, сообщает RT.

«Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима», — сказано в заявлении министерства.

Отмечается, что Россия выступает за возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе.

Сегодня в Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена. Она продлилась полтора часа. По итогу удалось договориться, что Вашингтон на следующей неделе предоставит письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча.

Маргарита Головатенко
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