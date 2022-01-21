Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности дипмиссий
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности диппредставительств двух стран, сообщает RT.
«Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима», — сказано в заявлении министерства.
Отмечается, что Россия выступает за возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе.
Сегодня в Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена. Она продлилась полтора часа. По итогу удалось договориться, что Вашингтон на следующей неделе предоставит письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым