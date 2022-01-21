В вузах России появились должности цифровых ректоров и проректоров

Фото: Максим Платонов (архив)

В высших учебных заведениях России начали работать цифровые ректоры и проректоры. На сегодняшний день за цифровую трансформацию в 496 головных вузах и 255 филиалах отвечают девять ректоров, 70 первых проректоров и 426 проректоров, сообщили в Минобрнауки РФ.

Еще в 234 вузах за цифровизацию ответственны директора департамента или IТ-отдела. Кроме того, преподаватели продолжают повышать квалификации в части цифровых компетенций — в 2021 году курсы прошли более 16 тысяч человек.



Многие цифровые трансформации во всех отраслях, в том числе и в сфере образования, проходили в 2021-м в рамках Года науки и технологий. Так, например, в прошлом году в вузах России внедрили учебные модули по формированию у студентов цифровых компетенций.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте 2021-го вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил ввести во всех российских вузах должность проректора по цифровизации. Поручение заняться проработкой этого вопроса он дал главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.



Тогда же Чернышенко заявил, что в вузах необходимо планировать четкую программу цифровой трансформации и план цифровых инициатив. Проректоры, занимающиеся этими вопросами, будут должны согласовать их у министра цифровизации. «И тогда у нас действительно что-то изменится», — констатировал вице-премьер.

Он отметил, до 2024 года в стране необходимо подготовить 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые будут обучать кадры для цифровой экономики. Опорным вузом в этом деле станет Иннополис.



Татьяна Демина