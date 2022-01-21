Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях и СИЗО России

Генеральная прокуратура России проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, к апрелю 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя надзорного ведомства Александра Яковлева.

Результаты будут проанализированы к 1 июня. По словам Яковлева, проверка была начата еще в декабре прошлого года. Сотрудники Генпрокуратуры осуществили ряд выездов в регионы. На первый квартал этого года запланированы проверки по всей стране именно по теме обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность.

Также Яковлев добавил, что за десять месяцев 2021 года было проведено больше 44 тысяч проверок в местах лишения свободы. Выявили более 110 тысяч нарушений закона, внесена 31 тысяча представлений.

Дарья Акимова