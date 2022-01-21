В 2021 году Татарстан направил около 100 млрд рублей в социальную сферу по Стратегии-2030

В 2021 году Татарстан направил около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы в рамках стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Инвестиции были направлены в школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. По словам президента РТ, главной целью является создание социальной инфраструктуры и формирование комфортной среды.

Стратегия-2030 была принята в 2015 году. Все госпрограммы разрабатываются на ее основе. В 2019 году она была синхронизирована с нацпроектами, утвержденными российским президентом Владимиром Путиным. По словам Минниханова, значительные изменения в стратегию не были внесены, так как основные цели и задачи проектов ей соответствуют.

— России нужно поднять строительство инфраструктуры в 2 или 3 раза? Главное, что это возможно, и это надо (делать, — прим. авт.). Без этого не будет темпов роста в 5%. Существующая сегодня инфраструктура этого не даст. Мы просто встанем в тупике, — заметил он.

Сегодня глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» заявил, что России нужно поднять строительство инфраструктуры в 2 или 3 раза.

— Главное, что это возможно, и это надо (делать — прим. авт). Без этого не будет темпов роста в 5%. Существующая сегодня инфраструктура этого не даст. Мы просто встанем в тупике, — заметил он.

Дарья Акимова