В 2021 году в Татарстане произошло 150 ДТП с участием диких животных

За 2021 год на дорогах Татарстана произошло 150 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по ресурсам.

Чаще всего жертвами становились лоси, косули и кабаны. Наибольшее количество аварий происходило в темное время суток.

В прошлом году на дорогах было сбито 167 животных. Из них 45 кабанов, 95 лосей, 25 косуль и 2 марала. Самое большое количество инцидентов произошло в Пестречинском, Елабужском, Азнакаевском и Альметьевском районах республики.

Фото: Ринат Назметдинов

В 2020 году, по словам председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Федора Баткова, на дорогах республики произошло 128 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Ущерб тогда составил десятки миллионов рублей.

Дарья Акимова