В Татарстане на трассе М-12 предусмотрят переходы для животных

На скоростной трассе М-12 появятся переходы для диких животных. Об этом сообщил на итоговой коллегии ведомства председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

По его словам, за 2020 год на дорогах Татарстана произошло 128 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Ущерб составил десятки миллионов рублей. Учащение ДТП с животными связано с увеличением численности животных, а также с увеличением транспортного потока.

Фото ojm.tatarstan.ru

В проекте новой автомагистрали предусмотрено 10 переходов для животных. Семь из них — туннельные, а остальные три — надземные. Также Батков отметил, что необходимо предусмотреть установку ограждений.

Ранее «Реальное время» сообщало, что только в декабре 2020 года в Татарстане под колеса автомобилей попали четыре лося. Все они погибли.

Напомним, что строит участок высокоскоростной трассы М-12 на территории Татарстана и Чувашии протяженностью почти 41 км компания «Волгадорстрой». Стоимость работ превысит 24,8 млрд рублей.

Ольга Плешкова