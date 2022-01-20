Путин наградил сотрудников «Татнефти» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил ряд татарстанцев. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили помощника гендиректора — начальника отдела АО «Татнефть» Александра Андронова, главного эксперта проектного офиса центра технологического развития АО «Татнефть» Рашита Миннуллина, начальника управления структурного подразделения «Татнефть-Добыча» Владимира Фадеева, первого заместителя гендиректора — руководителя структурного подразделения «Татнефть-Добыча» Рустама Халимова.

Фото: wikipedia.org

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоили машинисту компрессорных установок управления «Татнефтегазпереработка» АО «Татнефти» Махмуту Гайнуллину.

За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ» присвоили советнику генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в Татарстане Дмитрию Михайлову.

Сегодня Минтимера Шаймиева наградили высшим государственным орденом в РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Его вручили за выдающиеся заслуги перед государством.

Татьяна Леухина