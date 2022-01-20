Первый в 2022 году матч «Рубина» закончился ничьей

Первый контрольный матч зимних тренировочных сборов «Рубина» закончился ничьей. Казанский клуб сыграл с воронежским «Факелом».

Казанский клуб вырвал лидерство еще в первом тайме — он завершился со счетом 3:2. Первый гол в ворота «Факела» забил Герман Онугха. Следом был гол Егора Тесленко. Однако после этого два гола забили в ворота «Рубина». Казанский клуб вышел победителем из первого тайма благодаря голу Александра Зуева.

На 46-й минуте в «Рубине» произошло несколько замен. Поле покинули Георгий Зотов, Филип Уремович, Леон Мусаев, Хван Ин Бом, Сеад Хакшабанович, Солтмурад Бакаев и Александр Зуев. Им на замену вышли Степан Суриков, Илья Вахания, Михаил Стрельник, Ленар Фаттахов, Иван Игнатьев, Джордже Деспотович и Кирилл Климов.

Во втором тайме гол «Факелу» забил Герман Онугха. Однако «факелу» вновь удалось сравнять счет.