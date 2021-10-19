Правительство РФ утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и СИЗО

Правительство России утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и СИЗО, чтобы ею не могли пользоваться заключенные. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, если подозреваемый, обвиняемый или осужденный будет уличен в незаконном пользовании мобильной связью, то руководитель учреждения должен направить сотовому оператору уведомление, чтобы тот немедленно прекратил оказывать услугу. Решение необходимо принять в течение 24 часов с момента выявления нарушения. Прекращение оказания услуги должно произойти не позднее 3 суток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Теперь по закону операторы будут отключать предоставление услуг мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Диана Жиленкова