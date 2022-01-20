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На заводе в Новосибирской области произошел взрыв — есть пострадавшие

14:38, 20.01.2022
На заводе в Новосибирской области произошел взрыв — есть пострадавшие
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На молочном заводе в Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв, пострадали три человека, сообщили в прокуратуре региона.

По предварительной информации, хлопок произошел во время заправки азотом холодильных установок. Возгорания не произошло, но у здания обрушилась стена.

На месте в настоящее время работают сотрудники МЧС. Также выехал прокурор района.

Маргарита Головоатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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