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В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

14:16, 20.01.2022
В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru

В ряде домов Советского района Казани с 25 до 26 января отключат воду в связи с работами на сетях водопровода, сообщает мэрия города.

С 9.00 25 января до 6.00 26 января воды не будет по адресам:

  • ул. Академика Арбузова, 19,
  • ул. Каспийская, 77а,
  • ул. Олонецкая, 4, 4а, 4в, 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, 24.

В прошлый раз в Казани на пересечении улиц Большая Крыловка — Краснококшайская произошла авария, в связи с чем в некоторых домах Кировского района отключили водоснабжение.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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