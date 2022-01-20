В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Советского района Казани с 25 до 26 января отключат воду в связи с работами на сетях водопровода, сообщает мэрия города.



С 9.00 25 января до 6.00 26 января воды не будет по адресам:

ул. Академика Арбузова, 19,

ул. Каспийская, 77а,

ул. Олонецкая, 4, 4а, 4в, 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, 24.

В прошлый раз в Казани на пересечении улиц Большая Крыловка — Краснококшайская произошла авария, в связи с чем в некоторых домах Кировского района отключили водоснабжение.

Маргарита Головатенко