В Татарстане волонтерам «ЛизаАлерт» поступило 167 заявок о пропаже детей в 2021 году

Волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане за 2021 год поступило 167 заявок о пропаже детей, сообщила координатор отряда Альбина Гараева.



153 ребенка нашли живыми, однако, к сожалению, четверо детей погибли. На данный момент не нашли еще одну девочку-подростка, сообщила она.

Гараева считает, что родители должны донести до своих детей, что ни при каких условиях нельзя уходить с незнакомцами. Она поделилась своим опытом: «Большинство детей уходят с незнакомцами. Уходят по непонятным причинам. Дети очень доверчивые».

Фото: realnoevremya.ru

14 января в Казани нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Его обнаружили сотрудники полиции на проспекте Ямашева. Ребенок шел по проезжей части вдоль трамвайных путей. Также в январе нашли живым пропавшего 17-летнего подростка.

Маргарита Головатенко