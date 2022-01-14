Мэрия Казани опровергла свое сообщение о том, что пропавший мальчик найден

Поиски 10-летнего Владислава Хасанова продолжаются, сообщили в мэрии Казани. По данным пресс-службы, информация о том, что ребенок был найден, «от источников была передана некорректно».

Мальчика обнаружили по камерам, на место выехали, однако он еще не доставлен домой.

— Приносим извинения за неточность и введение в заблуждение. Сейчас все находятся в напряжении, поэтому первые позитивные сообщения были истолкованы таким образом. Приносим извинения: следующие сообщения обязательно перепроверим дважды. Спасибо всем, кто неравнодушен. Остаемся на связи, — сообщили в мэрии.

В Следкоме по Татарстану заявили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Отмечается, что мальчик ранее уже уходил из дома. Позже отряд «Лиза Алерт» сообщил об организации выезда на поиски мальчика.