Мэрия Казани опровергла свое сообщение о том, что пропавший мальчик найден
Поиски 10-летнего Владислава Хасанова продолжаются, сообщили в мэрии Казани. По данным пресс-службы, информация о том, что ребенок был найден, «от источников была передана некорректно».
Мальчика обнаружили по камерам, на место выехали, однако он еще не доставлен домой.
— Приносим извинения за неточность и введение в заблуждение. Сейчас все находятся в напряжении, поэтому первые позитивные сообщения были истолкованы таким образом. Приносим извинения: следующие сообщения обязательно перепроверим дважды. Спасибо всем, кто неравнодушен. Остаемся на связи, — сообщили в мэрии.
В Следкоме по Татарстану заявили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Отмечается, что мальчик ранее уже уходил из дома. Позже отряд «Лиза Алерт» сообщил об организации выезда на поиски мальчика.Происшествия Татарстан
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