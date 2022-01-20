В Казани восстановили движение трамваев №5 и №5а по улице Минской

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани восстановили движение трамваев №5 и №5а по улице Минской. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, движение было перенаправлено сегодня утром из-за обрыва провода негабаритным транспортным средством. Движение организовали по маршруту улица Халитова — улица Глазунова (через железнодорожный вокзал).



В прошлом месяце на улице Технической также произошел обрыв провода, в связи с чем было ограничено движение трамваев №5 и №5а. Движение организовали по маршруту ж/д вокзал — улица Глазунова.



Татьяна Демина