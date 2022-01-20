В Казани вынесли приговор по делу о подзатыльнике для задержанного

За применение силы к задержанному наказана экс-сотрудница казанского спецприемника для административно арестованных Александра Кечемасова. Кировский райсуд Казани приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Согласно вступившему в силу приговору, 22 апреля 2021 года помощник дежурного по спецприемнику, сержант полиции Кечемасова нанесла временному постояльцу учреждения три удара рукой и один удар ногой «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Конфликт зафиксировала камера видеонаблюдения.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину. Конфликт объясняла агрессивным поведением со стороны задержанного, который поначалу отказался выполнять требование о сдаче мобильного телефона, а потом стал угрожать ей. В суде Кечемасова от дачи показаний отказалась. Журналисту «Реального времени» она сообщила, что всего лишь дала подзатыльник правонарушителю.

В ближайшее время Кировский райсуд может поставить точку в деле бывших коллег этой осужденной: старшего лейтенанта Максима Алексеева и сержанта Алексея Мадерова обвиняют в избиении другого административно арестованного с помощью резиновой дубинки. Вину оба не признают. По версии СК, преступления всех трех сотрудников спецприемника были совершены в один день.

Сегодня в райсуде Мадерову и Алексееву планируют предоставить последнее слово.